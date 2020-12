Real Madrid heeft zich weer naast koploper Atlético Madrid gevoegd in La Liga. De ploeg van coach Zinédine Zidane versloeg woensdagavond Granada met 2-0. In de Serie A behield AC Milan de koppositie door op de valreep met 3-2 te winnen van Lazio en in Frankrijk nam Olympique Lyon de eerste plek over van Lille OSC.

Real creëerde de nodige kansen tegen Granada, maar faalde in de afronding. Zo verzuimde Karim Benzema een aantal keren het net te vinden en belandde een inzet van Marco Asensio op de paal.

Twaalf minuten na rust was Casemiro wel trefzeker. De Braziliaan kopte van dichtbij raak uit een voorzet van Asensio. Diep in blessuretijd zorgde Benzema vanaf de rand van het zestienmetergebied voor de beslissing bij de thuisploeg, die de vijfde competitiezege op rij boekte.

Dankzij de overwinning staat Real net als Atlético op 32 punten. 'De Koninklijke' heeft twee wedstrijden meer gespeeld en een slechter doelsaldo dan de stadgenoot, die daardoor aan kop gaat. Atlético won dinsdag al bij Real Sociedad (0-2).

Theo Hernández maakte de winnende voor AC Milan. Theo Hernández maakte de winnende voor AC Milan. Foto: Pro Shots

Milan in blessuretijd langs Lazio

In de Italiaanse Serie A pakte AC Milan in extremis de drie punten tegen Lazio, waar Wesley Hoedt in de slotfase inviel. Theo Hernández kopte in de 92e minuut raak uit een voorzet van Hakan Calhanoglu.

Milan gaf eerder in de wedstrijd een 2-0-voorsprong uit handen. Ante Rebic en Calhanoglu (strafschop) zorgden binnen zeventien minuten voor de eerste twee goals van de 'Rossoneri'. Luis Alberto benutte vervolgens de rebound van een door Ciro Immobile gemiste penalty, waarna Immobile na rust voor de gelijkmaker tekende.

Dankzij de overwinning blijft Milan koploper, met één punt voorsprong op nummer twee Internazionale. De 'Nerazzurri' wonnen eerder op de avond met 1-2 bij Hellas Verona. Lautaro Martínez en Milan Skriniar scoorden namens Inter, waarbij Stefan de Vrij de hele wedstrijd speelde.

Nummer drie AS Roma klopte, met Rick Karsdorp in de basis, Cagliari met 3-2 en heeft zeven punten achterstand op Milan. Atalanta gaf bij Bologna een 0-2-voorsprong uit handen: 2-2. Marten de Roon en Hans Hateboer maakten de negentig minuten vol bij de bezoekers en Sam Lammers bleef op de bank. Lorenzo Insigne redde in blessuretijd een punt voor Napoli tegen Torino: 1-1.

Olympique Lyon viert de 3-0 tegen FC Nantes. Olympique Lyon viert de 3-0 tegen FC Nantes. Foto: Pro Shots

Memphis grijpt koppositie met Lyon

In de Franse Ligue 1 gaat Olympique Lyon de winterstop in als koploper. De ploeg van Memphis Depay sloot de eerste seizoenshelft af met een 3-0-overwinning op FC Nantes. Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere en Lucas Paquetá waren trefzeker.

Lyon heeft evenveel punten als nummer twee Lille, maar een iets beter doelsaldo dan de ploeg van Sven Botman. Lille won woensdagavond met 2-3 bij Montpellier.

Paris Saint-Germain is op één punt van Lyon de nummer drie. De Parijzenaars waren met 4-0 te sterk voor RC Strasbourg dankzij doelpunten van Timothée Pembélé, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye en Moise Kean. Mitchel Bakker kwam de hele wedstrijd in actie bij PSG.

