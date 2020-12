Internazionale heeft de koppositie in de Serie A in ieder geval voor enkele uren overgenomen van AC Milan. De 'Nerazzurri' zetten hun zegereeks in de Italiaanse competitie woensdag voort met een overwinning bij Hellas Verona: 1-2.

Lautaro Martínez opende vroeg in de tweede helft de score voor Inter door een voorzet van Achraf Hakimi binnen te tikken. Elf minuten later kwam Hellas Verona langszij. Invaller Ivan Ilic profiteerde van geklungel in de defensie van de bezoekers.

Milan Skriniar was een van de spelers die in de fout ging bij het tegendoelpunt. De Slowaak herstelde zich even later door Inter weer op voorsprong te brengen. Hij kopte raak uit uit een afgemeten voorzet van Marcelo Brozovic.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij Inter, dat de zevende overwinning op rij boekte in de Serie A. Dankzij de zege op Hellas Verona heeft de ploeg van coach Antonio Conte nu twee punten voorsprong op AC Milan.

De 'Rossoneri' komen later op de avond nog in actie tegen Lazio. De wedstrijd in San Siro gaat om 20.45 uur van start.

