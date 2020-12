Tottenham Hotspur heeft woensdag de halve finale van de League Cup bereikt. In de Duitse beker was Wout Weghorst tweemaal trefzeker voor het winnende VfL Wolfsburg.

Gareth Bale opende halverwege de eerste helft de score voor Tottenham Hotspur, dat met 1-3 won bij Stoke City. Het was pas de derde treffer in dit seizoen voor de voormalig duurste speler ter wereld, die afgelopen zomer in Londen terugkeerde van Real Madrid.

Jordan Thompson zorgde kort na rust voor de gelijkmaker voor Championship-club Stoke. Ben Davies en Harry Kane voorkwamen een blamage van Tottenham, waar Steven Bergwijn niet in de selectie zat.

Met de zege op Stoke komt er voor Tottenham een einde aan een serie van drie wedstrijden zonder overwinning. Later op de avond (aftrap 21.00 uur) spelen Everton en Manchester United tegen elkaar in een andere kwartfinale.

Wout Weghorst maakte twee van de vier treffers voor VfL Wolfsburg. Foto: Pro Shots

Weghorst scoort voor winnend Wolfsburg

In de zestiende finale van de DFB-Pokal droeg Wout Weghorst een steentje bij aan de 4-0-zege van VfL Wolfsburg tegen Sandhausen, een laagvlieger in de Tweede Bundesliga.

De spits tekende na een half uur spelen voor de tweede treffer en maakte in blessuretijd ook de vierde. Jeffrey Bruma had eveneens een basisplaats bij Wolfsburg.