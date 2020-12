AZ bestreed Vitesse woensdag succesvol in een ongebruikelijke 4-4-2-opstelling. Aan het einde van het kalenderjaar hebben de Alkmaarders dankzij de 3-1-thuiszege de aansluiting met de top van de Eredivisie weer gevonden.

"We hebben vandaag iets anders gespeeld dan normaal en dat hadden zij niet verwacht", zei AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners tegen FOX Sports. "Dat pakte in de eerste fase heel goed uit."

AZ speelde met een versterkt middenveld om de inschuivende Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer en de zwervende nummer 10 Oussama Tannane op te kunnen vangen. Dat leidde al in de eerste helft tot een geruststellende 2-0-voorsprong.

Dankzij de thuiszege heeft AZ na een slechte seizoensstart de aansluiting met de top weer een beetje gevonden. Als zondag ook het inhaalduel met FC Utrecht wordt gewonnen, dan staan de Noord-Hollanders naast Vitesse op de ranglijst.

"Vitesse staat heeft het dit seizoen heel goed gedaan. Maar ik denk dat wij vandaag hebben laten zien dat we ook mee kunnen doen", zei Koopmeiners.

AZ viert een van de drie treffers tegen Vitesse. AZ viert een van de drie treffers tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

Bizot vindt dat hij weinig kan doen aan botsingen

Doelman Marco Bizot wees na afloop ook op de tactische variant. "Ik had vooraf al een heel goed gevoel bij dit plan. En dat bleek ook wel, het heeft geresulteerd in een mooie overwinning."

De keeper raakte in de tweede helft betrokken bij twee incidenten. Hij sprong met hoog opgetrokken knieën om een bal te vangen en botste stevig met spelers van Vitesse.

Bizot vond dat hij daar weinig aan kon doen: "Als je 'los' roept, dan weet je dat de keeper uitkomt. Als een tegenstander dan doorloopt, dan bots je tegen elkaar aan. Hij loopt gewoon tegen mijn knie aan."

AZ boekte de derde zege op rij onder Pascal Jansen. AZ boekte de derde zege op rij onder Pascal Jansen. Foto: Pro Shots

'Er is weinig veranderd onder Jansen'

Het was de derde zege op rij voor AZ onder trainer Pascal Jansen, die met twee nederlagen begon na het ontslag van Arne Slot. "Er is vrij weinig veranderd, we zijn op dezelfde manier doorgegaan", zei Koopmeiners.

"Jansen is iets rustiger dan Slot, die kon heel extravert zijn in zijn besprekingen. Maar verder is alles hetzelfde en dat wilden we graag als spelersgroep."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie