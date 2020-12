Feyenoord begint woensdag zonder Nicolai Jørgensen aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Deense spits behoort om onduidelijke redenen niet tot de wedstrijdselectie. Steven Berghuis keert daarentegen terug in de basis bij de Rotterdammers.

Berghuis moest de vorige wedstrijd tegen Vitesse (1-0-verlies) aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Feyenoord had te veel last van een liesblessure.

In tegenstelling tot het duel met Vitesse start Feyenoord weer in de vertrouwde 4-3-3-opstelling. Afgelopen zondag koos coach Dick Advocaat in Arnhem voor een 5-3-2-formatie.

De driemansvoorhoede bestaat naast Berghuis uit Bryan Linssen en Luciano Narsingh. Linssen neemt in de punt van de aanval de plek in van Jørgensen.

Op de rechtsbackpositie krijgt Lutsharel Geertruida de voorkeur boven Bart Nieuwkoop. Eric Botteghin en Marcos Senesi vormen het centrale verdedigingsduo en Uros Spajic moet genoegen nemen met een plek op de bank. Tegen Vitesse stond Spajic nog aan de aftrap.

Van Beek voor het eerst in selectie

Sven van Beek maakt voor het eerst dit seizoen deel uit van de selectie. De verdediger liep in de voorbereiding een voetblessure op en was maandenlang uit de roulatie. Tegen Heerenveen begint hij op de bank.

De wedstrijd tussen Feyenoord en sc Heerenveen gaat woensdag om 21.00 uur van start in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kuip. Het is voor beide clubs de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, al is er van een winterstop nauwelijks sprake.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Narsingh.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Dresevic, Woudenberg; Kongolo, Hajal, J. Veerman; Nygren, H. Veerman, Batista Meier.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie