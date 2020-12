Christian Eriksen mag komende maand alweer vertrekken bij Internazionale. De oud-Ajacied heeft zijn draai in Italië niet kunnen vinden.

"Er zijn een aantal spelers die een transferwaarde vertegenwoordigen en die meer speeltijd zouden willen hebben. Voor hen gaan we een oplossing zoeken", zei Inter-voorzitter Beppe Marotta woensdag tegen Sky Sports.

Op de vraag of hij daarmee onder anderen op Eriksen doelde, antwoordde Marotta bevestigend. "Ja, hij heeft problemen om zich aan te passen. Hij functioneert gewoon niet goed in ons team, dat is een objectief feit."

De 28-jarige Eriksen kwam in de winterstop van vorig seizoen voor zo'n 10 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. De Deense spelmaker was in Engeland en eerder bij Ajax een belangrijke speler, maar bij Inter kon hij zijn stempel nauwelijks drukken.

Eriksen heeft mogelijk laatste duel voor Inter al gespeeld

In 25 competitieduels maakte Eriksen slechts één treffer. Dit seizoen had hij maar in vier Serie A-duels een basisplaats.

Woensdag ontbreekt Eriksen bij het duel tussen Inter en Hellas Verona, omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen. De kans is dan ook groot dat de 103-voudig international van Denemarken zijn laatste duel voor Inter al heeft gespeeld.

