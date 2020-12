Door de coronacrisis duurt de winterstop in de Eredivisie veel korter dan in eerdere seizoenen, maar nog altijd lang in vergelijking met andere landen. In Spanje, Portugal en Engeland blijft de bal rollen. Een overzicht.

Vorig seizoen ging de Eredivisie op 22 december in een winterslaap, die tot 17 januari duurde. 26 dagen lag de competitie. Veel langer dan de dertien dagen winterstop van dit seizoen. Zondag spelen FC Utrecht en AZ nog een inhaalduel, waarna op 9 januari alweer vier wedstrijden op het programma staan.

Veel andere Europese landen hebben een nog kortere winterstop. De Duitse Bundesliga, die op 20 december als eerste topcompetitie werd stilgelegd, wordt dertien dagen later op 2 januari 2021 hervat.

In de Italiaanse Serie A (elf dagen) en de Franse Ligue 1 (veertien dagen) hebben Oranje-internationals Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Marten de Roon en Hans Hateboer evenmin lang de tijd om bij te komen van de overvolle eerste seizoenshelft.

Winterstop Europese competities Eredivisie: 13 dagen (27 dec-9 jan)

Premier League: geen winterstop

Serie A: 11 dagen (23 dec-3 jan)

Bundesliga: 13 dagen (20 dec-2 jan)

Ligue 1: 14 dagen (23 dec-6 jan)

Primeira Liga: Geen winterstop

Premjer-Liga: 72 dagen (18 dec-28 feb)

La Liga: geen winterstop

Jupiler Pro League: 7 dagen (30 dec-6 jan)

Twee maanden winterstop in Rusland

De Engelse Premier League had vorig seizoen voor het eerst in de geschiedenis een winterstop en gaf clubs minimaal dertien dagen rust. Ook werden de wedstrijden in de FA-cup verschoven om even volledig vrij te zijn.

Dit seizoen zou een volledige onderbreking volgens de Engelse voetbalbond niet passen. Wel is er, net als vorig jaar, één speelronde opgesplitst, zodat er wat ruimte tussen de competitiewedstrijden in januari ontstaat.

De Spaanse La Liga en de Portugese Primeira Liga volgen dit jaar het voorbeeld van de Engelsen en hebben vrijwel geen moment rust. In de Belgische Jupiler Pro League hebben de spelers welgeteld één vrij weekend.

Rusland daarentegen houdt wel een gewone winterstop, die door de koude winter maar liefst 72 dagen duurt. De Russische Premjer Liga heeft als voordeel dat die uit maar zestien clubs bestaat, waardoor de laatste wedstrijden halverwege mei gepland staan. Daarmee zijn de Russen ruim op tijd klaar voor het EK, dat op 11 juni 2021 begint.