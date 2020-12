AZ heeft woensdag in de Eredivisie de vierde overwinning uit de laatste vijf wedstrijden geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Vitesse.

AZ kwam al vroeg op voorsprong via Jesper Karlsson, die profiteerde van geklungel achterin bij Vitesse. Tijjani Reijnders zag zijn doelpunt daarna afgekeurd worden, maar Myron Boadu verdubbelde vijf minuten voor rust wel de marge met een geplaatste inzet in de verre hoek.

Na de pauze deden de bezoekers razendsnel iets terug. Het schot van Loïs Openda werd van richting veranderd en viel binnen in de verre hoek. Vitesse leek via Oussama Darfalou ook op 2-2 te komen, maar ook die treffer werd afgekeurd. Invaller Ferdy Druijf besliste het duel een kwartier voor tijd: 3-1.

Voor Vitesse breekt nu de winterstop aan, maar AZ speelt zondag nog de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 14.30 uur). De Alkmaarders klimmen door de zege op Vitesse naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers blijven derde en hebben nog drie punten meer dan AZ.

Myron Boadu tekende voor de 2-0 namens AZ. Myron Boadu tekende voor de 2-0 namens AZ. Foto: Pro Shots

AZ kent flitsende start

AZ begon voortvarend aan het duel in Alkmaar. Nadat Timo Letschert rakelings over had gekopt uit een vrije trap, was Karlsson na vijf minuten wel trefzeker. De Zweed profiteerde van slecht uitverdedigen van Maximilian Wittek en schoot de bal in de verre hoek.

Halverwege de eerste helft tekende middenvelder Reijnders voor de 2-0, maar de treffer ging niet door. Aangever Letschert stond buitenspel op het moment dat Teun Koopmeiners de indirecte vrije trap nam.

Vitesse beet vervolgens meer van zich af en kreeg kansen via Darfalou (kopbal over) en Matús Bero, die zijn inzet fraai uit de hoek getikt zag wordt door AZ-doelman Marco Bizot. Openda kreeg niet veel alter de grootste kans op de 1-1, maar de spits kopte voor een leeg doel naast.

Op slag van rust verdubbelde AZ de marge via Boadu. De spits ontsnapte aan buitenspel en schoot beheerst raak in de verre hoek na een goede pass van de opgestoomde Owen Wijndal.

Ferdy Druijf maakte als invaller direct het verschil. Ferdy Druijf maakte als invaller direct het verschil. Foto: Pro Shots

Druijf beslist duel in voordeel van AZ

Na de pauze was Vitesse direct trefzeker. Het schot van Openda werd van richting veranderd door Letschert en de bal dwarrelde door het meegekregen effect over Bizot heen.

Reijnders miste een opgelegde kans op de 3-1 en Vitesse leek langszij te komen. Darfalou werd in de diepte gevonden door Eli Dasa, ging om Bizot heen en schoot raak. De spits stond echter nipt buitenspel, waardoor de treffer werd geannuleerd.

Een kwartier voor tijd kwam Druijf als invaller binnen de lijnen en de aanvaller was direct goud waard. De spits stond bij de tweede paal helemaal vrij en scoorde. Vitesse kreeg daarna nog wel wat mogelijkheden op een tweede treffer, maar Bizot hield zijn doel in de slotfase schoon.

