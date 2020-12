Ajax begint woensdag zonder wijzigingen aan de uitwedstrijd tegen Willem II in de Eredivisie. Trainer Erik ten Hag stuurt dezelfde elf namen het veld in als afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (2-4-zege).

Dat betekent dat Klaas-Jan Huntelaar opnieuw in de spits start en Sean Klaiber wederom de rechtsbackpositie inneemt, omdat Noussair Mazraoui nog altijd geblesseerd is.

Quincy Promes zit net als tegen ADO op de bank. De 28-jarige aanvaller keerde zondag terug in de selectie van de Amsterdammers, nadat hij een week eerder werd opgepakt en twee nachten in de cel doorbracht. Promes is nog altijd verdachte in de zaak, maar mag het vervolg van het onderzoek in vrijheid afwachten.

Naast Mazraoui moet Ajax het tegen Willem II ook zonder David Neres, Lassina Traoré, Mohammed Kudus en Brian Brobbey stellen. Zij waren er zondag door blessures ook al niet bij in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.

Ajax gaat nog altijd aan kop in de Eredivisie en heeft evenveel punten als PSV, dat de eerste seizoenshelft dinsdag afsloot met een thuiszege op VVV-Venlo (4-1). Willem II is terug te vinden op de zestiende plaats.

De wedstrijd tussen Willem II en Ajax begint woensdag om 18.45 uur in het Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Het is voor beide clubs de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, al is er van een winterstop nauwelijks sprake.

Opstelling Willem II: Ruiter; Owusu, Holmén, Van der Heijden, Köhn; Spieringhs, Trésor, Heerkens; Nunnely, Wriedt, Pavlidis.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Huntelaar, Tadic.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie