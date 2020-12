Feyenoord-Heerenveen 路

44' Wat een mispeer van Henk Veerman namens Heerenveen. De spits van de Friezen krijgt de bal in de schoot geworpen door Eric Botteghin en kan vanaf de linkerkant alleen op het doel van Nick Marsman af. Hij besluit tot een stiftje, maar faalt daar hopeloos in. In een volle Kuip was hoongelach hem ten deel gevallen.