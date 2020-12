Willem II-Ajax ·

4' GOAL Ajax! 0-1



De wedstrijd is ruim drie minuten oud of Ajax heeft de ban al gebroken in Tilburg. Willem II-doelman Robbin Ruiter gaat niet vrijuit bij dit houdbare schot in de verre hoek van Antony. De goalie tikt de schuiver van de Braziliaan in zijn eigen doel. Antony heeft er geen boodschap aan, want hij wijst met een dikke grijns op zijn gezicht naar zijn gloednieuwe, geblondeerde kapsel.