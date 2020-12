AZ-Vitesse ·

60' AZ is wakker geschud na de snelle aansluitingstreffer van Loïs Openda en neemt het initiatief weer in handen in het eigen AFAS Stadion. Vitesse komt er duidelijk niet aan te pas en maakt een vermoeide indruk op het zompige veld in Alkmaar. Een tegenvaller voor de thuisploeg is wel het uitvallen van Timo Letschert, die is vervangen door Zakaria Aboukhlal. Teun Koopmeiners is naar de verdediging gehaald, terwijl Calvin Stengs vlak achter spits Myron Boadu speelt.