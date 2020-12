Kieran Trippier is woensdag flink gestraft door de Engelse voetbalbond FA voor het overtreden van de regels omtrent wedden op voetbalgerelateerde evenementen. De Engels international en verdediger van Atlético Madrid mag tien weken niet voetballen.

De dertigjarige Trippier kreeg naast zijn schorsing nog een boete van 70.000 pond (ruim 77.000 euro). Omdat de FIFA de schorsing heeft overgenomen, geldt de straf ook buiten Engeland. Daardoor mag de rechtsback voorlopig ook niet uitkomen voor zijn club.

De FA meldt dat bewezen is dat Trippier in vier gevallen de gokregels heeft overtreden. Details zijn niet bekendgemaakt, maar de verdediger zou vorig jaar onder meer gokkers hebben getipt over zijn aanstaande transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid.

Trippier heeft de beschuldigingen zelf altijd ontkend. De 25-voudig Engels international zei niet gewed te hebben op voetbalzaken en ook niet financieel geprofiteerd te hebben van een weddenschap van iemand anders.

De afwezigheid van Trippier is een flinke aderlating voor Atlético Madrid. Dit seizoen miste de verdediger zowel in de competitie als in de Champions League nog geen minuut voor de huidige koploper van Spanje.