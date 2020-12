Bas Dost staat op het punt om een verrassende transfer te maken van Eintracht Frankfurt naar Club Brugge. De 31-jarige spits heeft met de Belgische club een akkoord bereikt over een contract voor anderhalf jaar, meldt het AD woensdag.

Club Brugge en Eintracht Frankfurt moeten nog wel overeenstemming bereiken over een transfersom, maar dat zou niet lang meer op zich laten wachten.

Dost streek anderhalf jaar geleden neer bij Eintracht Frankfurt en heeft in Duitsland nog een contract tot de zomer van 2022. Bij de club uit de Bundesliga scoorde hij twaalf keer in 35 wedstrijden.

Als de transfer rond komt, wordt Dost de derde Nederlander in de selectie van Club Brugge. Ruud Vormer is de aanvoerder van de regerend kampioen van België, Noa Lang kwam eerder dit jaar over van Ajax.

Bas Dost scoorde voor Eintracht Frankfurt twaalf keer in 35 duels. Bas Dost scoorde voor Eintracht Frankfurt twaalf keer in 35 duels. Foto: Pro Shots

Europees voetbal is belangrijke drijfveer

De keuze voor Club Brugge zou voor een belangrijk deel zijn ingegeven door het feit dat Dost dan weer Europees voetbal kan spelen. De Belgen werden weliswaar uitgeschakeld in de Champions League, maar komen na de winter uit in de Europa League.

Voor Dost zou de Jupiler Pro League de derde buitenlandse competitie worden waarin hij uitkomt. Na zijn vertrek in 2012 bij sc Heerenveen speelde hij vier jaar bij VfL Wolfsburg, om vervolgens naar Sporting CP te verkassen.

In Portugal groeide de Deventenaar uit tot doelpuntenmachine met 76 treffers in 84 competitieduels. In het seizoen 2016/2017 werd hij met 34 goals topscorer van de Primeira Liga. In de zomer van 2019 tekende de achttienvoudig international voor Eintracht Frankfurt, de huidige nummer tien van de Bundesliga.