Erik ten Hag verwacht dat Ajax ook in de winter geen spits gaat aantrekken. Volgens de trainer is het momenteel niet realistisch om iemand die betaalbaar én meteen een meerwaarde is te halen.

"We hebben in de zomer al geprobeerd een spits te halen. De eisen liggen heel hoog. Daar hoort een prijskaartje bij", vertelt Ten Hag tegen het AD. "In de winter is het nog vele malen moeilijker, want welke club laat een goede spits nog vertrekken?"

"De lat ligt op die positie heel hoog, terwijl we het prijskaartje graag laag houden. Ik denk niet dat het realistisch is. We zijn oké met deze selectie. Alle posities zijn dubbel ingevuld, behalve als er spelers vertrekken. Dan gaan we op zoek naar goede alternatieven."

Ajax slaagde er afgelopen zomer al niet in de gewenste 'nummer 9' naar Amsterdam te halen en probeert de positie daarom in te vullen met spelers die het al in de gelederen had.

"Ajax wil ook spelers ontwikkelen en kijkt daarbij naar Lassina Traoré en Brian Brobbey", zegt Ten Hag. "En we hebben Klaas-Jan Huntelaar. Bovendien kunnen ook Dusan Tadic en Zakaria Labyad in de spits spelen."

'Niet veel slechter dan twee jaar geleden'

Zonder nieuwe spits slaagde Ajax er niet in om de groepsfase van de Champions League te overleven. Liverpool en Atalanta bleken te sterk, waardoor het Europese avontuur na de winter wordt hervat in de Europa League.

"Het klinkt misschien raar, maar toch staan we er niet veel slechter op dan twee seizoenen geleden, toen we de halve finales bereikten", vindt Ten Hag. "Alleen toen scoorde Mazraoui in de laatste minuut tegen Benfica en raakte niemand geblesseerd."

Ajax gaat wel als koploper van de Eredivisie de korte winterstop in. De ploeg sluit het kalenderjaar woensdagavond (18.45 uur) af met een uitwedstrijd tegen Willem II. Zelfs bij verlies blijft Ajax hoogstwaarschijnlijk op doelsaldo boven PSV staan.