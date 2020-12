Kenneth Vermeer is er in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd om de CONCACAF Champions League te winnen met Los Angeles FC. De oud-keeper van Ajax en Feyenoord ging met zijn ploeg in de finale met 2-1 onderuit tegen het Mexicaanse Tigres UANL.

LAFC kwam door een doelpunt van Diego Rossi na een uur nog op voorsprong in de eindstrijd van het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Tigres won alsnog dankzij Hugo Ayala en André-Pierre Gignac.

De 34-jarige Vermeer verruilde Feyenoord begin 2020 voor LAFC. De CONCACAF Champions League was zijn eerste prijs geweest met de in 2014 opgerichte club, die sinds 2018 in de MLS uitkomt.

De knock-outfase van de CONCACAF Champions League stond eigenlijk al in april op het programma, maar ging toen niet door vanwege de coronapandemie. In de kwartfinales en halve finales won LAFC onlangs van Cruz Azul en Club América.

Vermeer en LAFC kunnen zich nu gaan voorbereiden op het nieuwe MLS-seizoen. In het afgelopen seizoen werd de club uit Los Angeles direct uitgeschakeld in de play-offs.