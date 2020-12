Andrea Pirlo vindt dat de blamerende 0-3-nederlaag die Juventus dinsdagavond op eigen veld tegen Fiorentina leed vooral te maken heeft met de instelling van de spelers. Die waren volgens de trainer met hun hoofd al bij de kerstvakantie.

"We kwamen met een totaal verkeerde houding het veld op", oordeelde Pirlo in gesprek met Sky Sports. "In wedstrijden vlak voor Kerst kan het gebeuren dat je met je hoofd al bij de vrije dagen bent. We waren niet geconcentreerd en konden dat niet meer herstellen."

Juventus kwam na drie minuten al op achterstand en moest een kwartier later ook nog eens verder met tien man na een rode kaart voor Juan Cuadrado. In het slotkwartier liepen de bezoekers uit Florence uit naar een ruime zege.

Met name Leonardo Bonucci, die samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo vormde, kreeg na afloop veel kritiek vanwege een zwak optreden. Pirlo hield zijn aanvoerder echter de hand boven het hoofd.

"Slechte avonden kunnen iedereen overkomen. Tot aan vandaag heeft hij ons ook vaak gered. Hij is onze aanvoerder en we hebben veel vertrouwen in hem."

Matthijs de Ligt strompelde twee minuten voor tijd geblesseerd van het veld. Foto: Pro Shots

'Blessure De Ligt komt door vermoeidheid'

Voor De Ligt eindigde de wedstrijd in de 88e minuut. De Oranje-international moest zich laten vervangen vanwege een spierblessure.

Pirlo denkt dat de ernst daarvan wel meevalt. "Het lijkt vooral met vermoeidheid te maken te hebben. Het is logisch dat je een beetje moe wordt als je zo veel wedstrijden in korte tijd speelt."

Door de nederlaag zag Juventus de achterstand op koploper AC Milan oplopen tot zeven punten. De 'Oude Dame' raakte bovendien eerder op de dag drie punten kwijt doordat de topper tegen Napoli moet worden overgespeeld. Juventus kreeg eerder een reglementaire 3-0-zege toegekend doordat Napoli wegens een aantal coronagevallen in de selectie niet kwam opdagen.

"Ik heb er geen problemen mee dat we alsnog moeten voetballen", zei Pirlo. "Al lijkt het me niet echt eerlijk ten opzichte van clubs die met veel meer COVID19-gevallen kampten, maar wel gewoon moesten spelen."

