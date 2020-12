Huub Stevens verwacht dat hij niet meer terugkeert op de bank bij Schalke 04. Onder leiding van de interim-coach werd woensdag de vierde zege van 2020 geboekt: 1-3 tegen het kleine SSV Ulm in het bekertoernooi.

"Ga er maar van uit dat dit mijn laatste wedstrijd was. Ik hoop dat ze in de tussentijd een nieuwe trainer hebben gevonden, anders moet ik mijn trainerslicentie weer verlengen", zei Stevens na de wedstrijd met een knipoog.

De 67-jarige Limburger geldt als clubicoon van Schalke, waarvan hij de succesvolste trainer ooit is. Dit jaar is de club mede als gevolg van financiële problemen echter helemaal de weg kwijt en werd er met slecht voetbal amper gewonnen.

De prestaties leidden tot het ontslag van achtereenvolgens trainers David Wagner en Manuel Baum, waarna Stevens voor de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar werd aangesteld. Tegen Arminia Bielefeld werd zaterdag nog met 0-1 verloren, maar tegen Ulm was er dus wel winst.

Naar verluidt is de Zwitser Christian Gross een voorname kandidaat om trainer van Schalke te worden. "Ik heb in de afgelopen week bepaalde indrukken opgedaan, dus als het mij gevraagd wordt, zal ik intern mijn mening geven over een mogelijke nieuwe trainer", zei Stevens over zijn opvolger.

De eerstvolgende wedstrijd van Schalke is op 2 januari, wanneer de hekkensluiter van de Bundesliga op bezoek gaat bij Hertha BSC.

Tegen SSV Ulm, dat uitkomt op het vierde Duitse niveau, kon Schalke eindelijk weer eens juichen. Foto: Pro Shots

