Lionel Messi kan zijn geluk niet op nu hij weer een prestigieus record rijker is. De sterspeler maakte dinsdag zijn 644e doelpunt in dienst van FC Barcelona en mag zich de speler met de meeste treffers voor één club noemen.

Met zijn doelpunt in de tweede helft van het gewonnen uitduel met Real Valladolid (0-3) neemt Messi het record over van legende Pelé, die in de jaren vijftig, zestig en zeventig tot 643 doelpunten kwam namens Santos.

"Toen ik begon met voetballen, had ik nooit gedacht dat ik records zou gaan breken. En al helemaal niet het record van Pelé", schrijft Messi, die de pers niet te woord stond na de wedstrijd in Valladolid, op Instagram.

"Ik kan alleen maar iedereen bedanken die me in de loop der jaren heeft geholpen. Mijn teamgenoten, mijn familie, mijn vrienden en alle anderen die me iedere dag steunen. Een dikke knuffel voor jullie."

Messi evenaarde het record van Pelé zaterdag al met een doelpunt in de wedstrijd tegen Valencia, die in 2-2 eindigde. De 33-jarige Argentijn had slechts 749 wedstrijden nodig voor zijn 644 treffers.

Het contract van Messi, die tijdens een roerige zomer terugkwam op zijn besluit om te vertrekken bij Barcelona, loopt na dit seizoen af. Het is nog niet bekend waar zijn toekomst ligt.

