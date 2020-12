Voor het tweede jaar op rij hebben relatief veel Eredivisie-trainers de Kerst niet gehaald. Van de achttien coaches die aan het seizoen begonnen, zijn er al vier ontslagen of opgestapt. Dat is bijna een evenaring van het record in deze eeuw.

Vorig seizoen werd met vijf vertrokken trainers het record uit 2007 geëvenaard. Toen haalden Jaap Stam (Feyenoord), Robert Maaskant (VVV-Venlo), Alfons Groenendijk (ADO Den Haag), Leonid Slutsky (Vitesse) en Mark Van Bommel (PSV) de Kerst niet.

Dit jaar zaten de Eredivisie-trainers niet veel steviger in het zadel. Na de achtste speelronde vertrok John van den Brom (FC Utrecht) al naar KRC Genk en werd Aleksandar Rankovic (ADO Den Haag) ontslagen.

Een paar dagen later zette Fortuna Sittard Kevin Hofland op straat en begin december werd met Arne Slot (AZ) de laatste en meest besproken trainer voor de Kerst uit zijn functie gezet. Het kwam sinds de eeuwwisseling niet eerder voor dat in twee achtereenvolgende jaren minstens vier Eredivisie-trainers de Kerst niet haalden.

Het contrast is groot met het seizoen 2016/2017, toen voor het eerst in 33 jaar alle Eredivisie-trainers hun baan behielden in de eerste seizoenshelft.

AZ is het 'trainerskerkhof' in de eerste seizoenshelft

Met het ontslag van Slot zijn bij AZ van alle clubs in de Eredivisie sinds de eeuwwisseling de meeste trainers voor de Kerst vertrokken. In totaal zijn het er vijf: Henk van Stee (2002), Ronald Koeman (2009), Gertjan Verbeek (2013), Marco van Basten (2014) en dus Slot (2020).

Bij ADO, FC Utrecht en NEC gingen in hun Eredivisie-jaren sinds 2000 vier trainers al voor de winterstop weg.

Geruststellende gedachte voor de huidige Eredivisie-trainers is dat een onrustige eerste seizoenshelft de laatste keren leidde tot een rustige tweede seizoenshelft. In de twee recordseizoenen (2007/2008 en 2019/2020) vertrok na de Kerst geen enkele coach meer.