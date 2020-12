Sparta Rotterdam heeft dinsdag het kalenderjaar afgesloten met een verrassende zege bij FC Twente. Het duel in de Grolsch Veste eindigde in 0-2 en dat betekende de derde thuisnederlaag op rij in de Eredivisie voor de club uit Enschede.

Vlak voor rust kwam Sparta op een 0-1-voorsprong door een goal van Mario Engels, waarna Deroy Duarte in de tweede helft met een schitterend schot de tweede Rotterdamse goal maakte.

FC Twente verloor de afgelopen weken ook al thuis van AZ (1-3) en RKC Waalwijk (0-2), maar tussendoor werd wel gewonnen bij Ajax (1-2) en VVV-Venlo (1-2). Sparta zegevierde twee weken geleden ook al bij Willem II (1-3) en heeft nu voor het eerst sinds 1997 twee uitwedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie.

De ploeg van Henk Fraser is tot dusver ook bezig aan het beste Eredivisie-seizoen in jaren, met een negende plaats na veertien wedstrijden. FC Twente staat zesde.

Sparta viert de 0-2 van Deroy Duarte. Sparta viert de 0-2 van Deroy Duarte. Foto: Pro Shots

Drommel verricht meerdere goede reddingen

Sparta was in de eerste helft al sterker dan Twente, dat voor rust geen grote kansen kreeg. Het was aan keeper Joël Drommel te danken dat de ploeg van trainer Ron Jans niet eerder op achterstand kwam. Hij had een antwoord op pogingen van Engels, maar op slag van rust was de Duitser alsnog trefzeker. Hij tikte een vrije trap binnen, die gesmoord was in het strafschopgebied.

Na rust liet FC Twente zich iets meer gelden. Een schot van Wout Brama vloog over de lat en een kopbal van Danilo verdween voorlangs. Sparta raakte niet in paniek en kwam dankzij een schitterend doelpunt van Deroy Duarte op 0-2.

De middenvelder haalde vanaf een meter of twintig uit en liet Drommel kansloos, waardoor Sparta het kalenderjaar op fraaie wijze afsloot.

Ron Jans ziet zijn ploeg voor de derde keer op rij verliezen in de Grolsch Veste. Ron Jans ziet zijn ploeg voor de derde keer op rij verliezen in de Grolsch Veste. Foto: Pro Shots

