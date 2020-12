Matthijs de Ligt is dinsdag geblesseerd uitgevallen bij de eerste nederlaag van Juventus in dit Serie A-seizoen. De Oranje-international moest in de slotfase van de met 0-3 verloren thuiswedstrijd tegen Fiorentina van het veld. In Engeland won Manchester City in de kwartfinales van de League Cup met 1-4 bij Arsenal.

Dusan Vlahovic zette Fiorentina al in de derde minuut op voorsprong na een assist van Franck Ribéry, waarna Juventus-back Juan Cuadrado een kwartier later na tussenkomst van de VAR rood kreeg voor een stevige tackle op het onderbeen van Gaetano Castrovilli.

Cristiano Ronaldo dacht heel even de gelijkmaker te hebben gemaakt, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vervolgens liep Fiorentina in het laatste kwartier via een eigen doelpunt van Alex Sandro en een treffer van Martín Cáceres uit naar een ruime overwinning.

Twee minuten voor tijd moest De Ligt ook nog gewisseld worden. De Nederlandse verdediger leek een spierblessure te hebben opgelopen.

Matthijs de Ligt zit geblesseerd op de grond. Matthijs de Ligt zit geblesseerd op de grond. Foto: Pro Shots

Juventus raakte eerder op de dag drie punten kwijt

Juventus had onder trainer Andrea Pirlo nog niet verloren in in de Serie A. De regerend kampioen kwam in zijn eerste twaalf wedstrijden tot zes zeges en zes gelijke spelen.

Juve, dat eerder op de dag drie punten kwijtraakte omdat de topper tegen Napoli toch moet worden overgespeeld, staat op zeven punten van koploper AC Milan.

De enige andere wedstrijd dinsdag in de Serie A werd door Crotone thuis met 2-1 gewonnen van Parma. De Braziliaan Junior Messias maakte beide goals voor de thuisclub. De Sloveen Juraj Kucka was trefzeker voor Parma.

Manchester City viert de 1-2 van Riyad Mahrez. Manchester City viert de 1-2 van Riyad Mahrez. Foto: Pro Shots

Ruime zege City bij Arsenal in League Cup

In Engeland opende Gabriel Jesus met een kopbal al na drie minuten de score voor Manchester City in het League Cup-duel met Arsenal. Een half uur later bracht Alexandre Lacazette 'The Gunners', eveneens met het hoofd, op gelijke hoogte.

Vroeg in de tweede helft ging Arsenal-doelman Rúnar Rúnarsson ernstig in de fout. De IJslander liet een vrije trap van Riyad Mahrez door zijn handen glippen.

Even later breidde Phil Foden de voorsprong van City met een wippertje uit. Aymeric Laporte bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand met een kopbal. Nathan Aké maakte geen deel uit van de selectie van de bezoekers.

Eerder op de avond zorgde Brentford voor een verrassing. De nummer vier van het Championship won met 1-0 van Premier League-club Newcastle United. Josh Dasilva maakte in de 66e minuut de enige goal van de wedstrijd in het Brentford Community Stadium.