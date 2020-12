PSV boekte dinsdag uiteindelijk een simpele zege op VVV-Venlo (4-1), maar aanvoerder Denzel Dumfries zag ook dat de Brabanders voor rust onder de maat waren.

"Qua energie was het schandalig wat we in de eerste helft op de mat hebben gelegd", zei Dumfries na het duel in het Philips Stadion tegen FOX Sports. "Voor de wedstrijd hadden we het erover dat we goed moesten beginnen, maar dat gebeurde niet."

VVV, de nummer vijftien van de Eredivisie, kwam in de 22e minuut zelfs op voorsprong door een goal van Jafar Arias. PSV had een rake strafschop van Philipp Max nodig om met een gelijke stand te rusten. In de tweede helft begon de thuisploeg een stuk overtuigender en was het duel na dertien minuten beslist door goals van Olivier Boscagli en Cody Gakpo.

"Het was geen mooie, maar wel een verdiende zege", concludeerde Dumfries. "We hebben het er onderling vaak over dat we wedstrijden eerder dood moeten maken, dat moeten we beter doen. De trainer werd wel een klein beetje kwaad in de rust, en terecht."

PSV bleef ongeslagen in de laatste negen competitieduels van 2020 en staat in punten gelijk met Ajax. De koploper gaat woensdag nog wel op bezoek bij Willem II.

"We zijn op de goede weg met z'n allen", aldus Dumfries, die met PSV de competitie op 10 januari hervat met de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

