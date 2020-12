FC Utrecht heeft dinsdag op bezoek bij FC Emmen de eerste zege geboekt onder interim-trainer René Hake. De 'Domstedelingen' wonnen het enerverende duel op De Oude Meerdijk met 2-3 en drukten de hekkensluiter van de Eredivisie dieper in de problemen.

Halverwege de eerste helft zette Eljero Elia FC Utrecht op een 0-1-voorsprong, maar door twee schitterende treffers leidde FC Emmen halverwege met 1-2. Miguel Araujo schoot een vrije trap in de kruising en Lucas Bernadou knalde van grote afstand raak. Na rust pakte Utrecht alsnog de volle drie punten door treffers van Joris van Overeem en invaller Adrián Dalmau.

Het ambitieuze FC Utrecht won zo voor het eerst in de Eredivisie sinds eind september - toen nog onder de naar KRC Genk vertrokken trainer John van den Brom - RKC Waalwijk verslagen werd. De club staat stevig in de middenmoot en wacht zondag nog een inhaalduel met AZ.

Voor FC Emmen duurt de malheur voort. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat met vijf punten onderaan heeft dit seizoen nog altijd niet gewonnen. De laatste keer dat een club de eerste veertien Eredivisie-wedstrijden verloor én niet degradeerde was Fortuna Sittard in het seizoen 2000/2001.

Eljero Elia viert de 0-1 met Gyrano Kerk. Eljero Elia viert de 0-1 met Gyrano Kerk. Foto: Pro Shots

Elia maakt eerste goal voor FC Utrecht

Het doelpunt van Elia was zijn eerste in dienst van FC Utrecht en zijn eerste in de Eredivisie sinds hij in april 2017 namens Feyenoord trefzeker was tégen de Utrechters. De dertigvoudig Oranje-international klopte Emmen-keeper in de 22e minuut met een schot in de verre hoek.

Toch was het halverwege Emmen dat leidde met 2-1 en beide goals van de thuisclub waren van grote schoonheid.

Vijf minuten na de goal van Elia schoot de Peruaan Araujo een vrije trap van zo'n twintig meter schitterend in de kruising (1-1) en twee minuten voor rust was de 2-1 van Bernadou misschien nog wel mooier. De Fransman ramde van 25 meter via de binnenkant van de paal raak.

2-1 was ook de ruststand, al had er meer gescoord kunnen worden in de levendige eerste helft. Een eerdere poging van Bernadou van afstand eindigde namelijk op de lat en namens FC Utrecht raakte Gyrano Kerk de dwarsligger.

Lucas Bernadou schiet van afstand raak. Lucas Bernadou schiet van afstand raak. Foto: Pro Shots

Kerk geeft twee assists

Ook na rust was er genoeg spektakel. FC Utrecht leek te beseffen dat er eindelijk gewonnen kon en moest worden en dat resulteerde na een uur spelen in de 2-2 van Van Overeem. Hij werkte een voorzet van Kerk binnen.

Een kwartier later was de 3-2 een feit en de doelpuntenmaker was de veelbesproken Dalmau. De Spanjaard, die in het seizoen 2018/2019 liefst negentien keer scoorde voor Heracles Alemlo, was met zijn eerste goal van het seizoen eindelijk eens belangrijk voor FC Utrecht. Opnieuw was Kerk aangever.

Na de 3-2 kreeg FC Emmen nog wel kansen om gelijk te maken, maar dat lukte niet waardoor de ploeg van Lukkien de verkorte eerste seizoenshelft afsluit met slechts vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand