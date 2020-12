Schalke 04 heeft dinsdag een zeldzame zege geboekt. De ploeg van interim-trainer Huub Stevens won in de tweede ronde van de DFB-Pokal met 1-3 van SSV Ulm, dat actief is in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau in Duitsland.

Het is de eerste en direct laatste overwinning van Stevens bij zijn korte vierde periode op de bank bij Schalke 04. De 67-jarige Nederlander begon zaterdag aan zijn tijdelijke klus met een 0-1-nederlaag tegen Arminia Bielefeld in de Bundesliga.

Tegen het bescheiden SSV Ulm opende Suat Serdar halverwege de eerste helft de score voor de bezoekers uit Gelsenkirchen. De Belg Benito Raman besliste de wedstrijd met twee goals na rust. Johannes Reichert maakte in de slotfase nog de 1-3, maar die treffer kwam te laat voor de vierdedivisionist.

Schalke noteerde zo zijn vierde zege van 2020. 'Die Königsblauen' wachten in de Duitse competitie al sinds 17 januari op het maximale resultaat. De teller staat op 29 Bundesliga-duels zonder overwinning. De zege van dinsdag was de derde van dit jaar in de beker.

Stevens, die de vorige week ontslagen Manuel Baum opvolgde, stopt nu weer. "Na vanavond ben ik geen trainer meer", benadrukte hij. "Ik heb genoten van deze vijf dagen. Het is belangrijk dat we eindelijk weer eens hebben gewonnen."

RB Leipzig won in de tweede ronde simpel van het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw: 0-3. Hoffenheim werd uitgeschakeld door SpVgg Greuther Fürth. Na 120 minuten stond het 2-2 en de club uit de Tweede Bundesliga was de beste in de lange penaltyreeks (6-7). Invaller Melayro Bogarde miste een strafschop voor Hoffenheim.

Pijnlijke uitschakeling Newcastle United

In Engeland zorgde Brentford voor een verrassing in de kwartfinales van de League Cup. De nummer vier van het Championship won met 1-0 van Premier League-club Newcastle United.

Josh Dasilva maakte in de 66e minuut de enige goal van de wedstrijd in het Brentford Community Stadium.