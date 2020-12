Donyell Malen ontbreekt dinsdag in de wedstrijdselectie van PSV voor de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De spits krijgt rust van trainer Roger Schmidt.

Madueke is voorin de vervanger van Malen bij PSV, dat ook Pablo Rosario mist. De enkelvoudig Oranje-international is geschorst na zijn gele kaart zaterdag tegen RKC Waalwijk. Jorrit Hendrix staat daarom in de basis.

Schmidt voert verder geen wijzigingen door voor het duel in het Philips Stadion. Yvon Mvogo staat op doel en achterin kiest de Duitser voor de vertrouwde namen Denzel Dumfries, Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max.

Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Mohamed Ihattaren vormen met Hendrix het middenveld en Cody Gakpo start voorin met Madueke.

Laatste Venlose zege was in 1956

PSV tegen VVV begint dinsdag om 20.00 uur. Het is de laatste wedstrijd van beide clubs dit kalenderjaar. Als de Eindhovenaren winnen, komen ze in punten gelijk met Eredivisie-koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen woensdag nog om 18.45 uur uit tegen Willem II.

De laatste keer dat VVV niet verloor bij PSV is al negen jaar geleden (3-3). De laatste Venlose zege in het Philips Stadion dateert van november 1956 (0-1).

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Hendrix; Götze, Ihattaren; Madueke, Gakpo.

Opstelling VVV: Kirschbaum; Pachonik, Kum, Schäfer, Schmitz; Linthorst, Post, Machach; Vito van Crooij, Arias, Giakoumakis.