Fortuna Sittard heeft dinsdag in de Eredivisie een moeizame overwinning geboekt op RKC Waalwijk. De Limburgers waren mede dankzij een discutabele treffer met 2-1 te sterk voor de Brabanders.

De wedstrijd tussen Fortuna en RKC begon behoorlijk stroef. Naarmate de eerste helft vorderde, kwamen de Waalwijkers steeds beter in hun spel. Dat leverde na een kwartier de openingstreffer van Finn Stokkers op. De spits vond het net tegen zijn oude club na een mooie steekpass van Cyril Ngonge.

Fortuna ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. Aanvankelijk hadden de Limburgers moeite om een gaatje in de RKC-defensie te vinden, maar op slag van rust viel de 1-1. De intikker van Sebastian Polter was wel discutabel, want de spits leek met zijn voet buitenspel te staan. Na lang overleg bij de VAR werd het doelpunt toch goedgekeurd.

In de tweede helft slaagden beide ploegen er lange tijd nauwelijks in om gevaar te stichten. Fortuna ontsnapte in de 67e minuut wel aan een rode kaart. Roel Janssen sloeg de bal met zijn arm weg, maar de verdediger kreeg geen tweede gele kaart voor de handsbal.

RKC-spits Vitalie Damascan baalt van een gemiste kans op de 2-2. RKC-spits Vitalie Damascan baalt van een gemiste kans op de 2-2. Foto: Pro Shots

Semedo bezorgt Fortuna overwinning

Fortuna was daarna een aantal keren dicht bij de voorsprong. De grootste kans was voor Polter, die een voorzet van Zian Flemming voor open doel naast kopte. In de tweede van liefst tien minuten extra tijd vond Lisandro Semedo wel het net voor de thuisploeg. Hij schoot de bal in de verre hoek na een lange pass van George Cox.

Diep in blessuretijd kwam RKC nog bijna op 2-2. Invaller Vitalie Damascan kreeg de uitgelezen kans om de bal tegen zijn oude club binnen te tikken, maar zijn inzet ging via een verdediger van Fortuna naast.

Fortuna boekte de derde overwinning van het seizoen en klimt met dertien punten naar een plek in de middenmoot. RKC heeft een punt minder en staat net boven de degradatiestreep.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie