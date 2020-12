Napoli heeft dinsdag toch nog gelijk gekregen in de zaak over de niet gespeelde topper tegen Juventus van begin oktober. Het duel moet worden ingehaald en het besluit om Napoli een strafpunt te geven, is teruggedraaid.

Napoli kwam op 4 oktober niet opdagen voor de Serie A-wedstrijd in Turijn. Volgens de club van trainer Gennaro Gattuso mocht de selectie van de gezondheidsautoriteiten van de regio Campania niet afreizen, omdat er twee spelers positief waren getest op het coronavirus.

De Serie A was niet onder de indruk van dat argument. De organisatie zei dat er duidelijke afspraken liggen tussen de Italiaanse voetbalbond FIGC en het Italiaanse ministerie van Sport en weigerde de topper uit te stellen.

Napoli kreeg een reglementaire 3-0-nederlaag én een strafpunt, omdat de ploeg niet naar Turijn was gekomen en niet genoeg zou hebben gedaan om zich te houden aan de coronaprotocollen.

De tweevoudig landskampioen ging in beroep tegen die straf, maar vond twee keer geen gehoor. Dinsdag was er wel succes bij het Italiaans olympisch comité. Het duel zal daardoor opnieuw gepland moeten worden.

Juventus en Napoli komen nu beide op 24 punten uit twaalf duels, zeven punten en één wedstrijd minder dan koploper AC Milan.

