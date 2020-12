Ajax kan woensdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II opnieuw niet beschikken over David Neres, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré en Brian Brobbey. Ook voor Mohammed Kudus komt het Eredivisie-duel in Tilburg te vroeg.

Neres, Mazraoui, Traoré en Brobbey waren er zondag door blessures ook al niet bij in de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Trainer Erik ten Hag hoopt dat het viertal op tijd fit is als Ajax op 10 januari de competitie hervat met de thuiswedstrijd tegen PSV.

Neres verblijft op dit moment zelfs in Brazilië. Ten Hag maakt woensdag bekend welke buitenlandse spelers ook even kort naar hun thuisland mogen.

"Sommige jongens moeten noodzakelijke dingen doen. Nee, dan heb ik het niet over Kerst vieren. Ze moeten na terugkomst in quarantaine. Dus veel tijd krijgen ze niet."

'Hij voelt zich nog niet helemaal zeker'

Kudus is zo goed als hersteld van de knieblessure die hij op 21 oktober opliep tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. "Maar hij voelt zich nog niet helemaal zeker", aldus Ten Hag. "Dus we nemen geen risico met hem."

Willem II tegen Ajax begint woensdag om 18.45 uur in het Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Het is voor beide clubs de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, al is er van een winterstop amper sprake.

Op 28 december hervat Ajax de training, maar daar zullen niet alle fitte spelers bij aanwezig zijn. "Jongens die heel veel hebben gespeeld krijgen iets langer rust", aldus Ten Hag.

