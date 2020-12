Ajax mag zich ondanks het puntverlies donderdag bij Willem II (1-1) winterkampioen van de Eredivisie noemen, maar de vraag is welke garanties dat geeft in een competitie die nog niet eens halverwege is en waarin nog geen topper is gespeeld. In de historie was een wintertitel in 67 procent van de gevallen de opmaat tot een kampioenschap.

Van de 63 uitgespeelde Eredivisie-seizoenen (het eerste seizoen was 1956/1957) werd de winterkampioen 42 keer ook daadwerkelijk kampioen. Daar zit het seizoen 2004/2005 bij, toen de latere kampioen PSV de wintertitel met AZ deelde (gelijk in punten en doelsaldo).

De wintertitel van Ajax dit jaar is de 22e uit de clubhistorie in de Eredivisie en slechts zes keer leverde dat geen landstitel op, waaronder in het afgebroken vorige seizoen. De laatste keer dat Ajax het verspeelde was in het seizoen 2015/2016. Destijds werd Ajax, dat gelijkspeelde tegen De Graafschap (1-1), op de laatste speeldag ingehaald door PSV.

Ajax is bovendien de 'koning van de inhaalslag'. De Amsterdammers zetten na de winterstop tien keer een succesvolle inhaalrace in. PSV, nu de naaste belager van Ajax, kwam zes keer terug van een achterstand.

Overzicht laatste seizoenen: winterkampioenen en kampioenen 2009/2010: FC Twente, FC Twente

2010/2011: PSV, Ajax

2011/2012: AZ, Ajax

2012/2013: PSV, Ajax

2013/2014: Ajax, Ajax

2014/2015: PSV, PSV

2015/2016: Ajax, PSV

2016/2017: Feyenoord, Feyenoord

2017/2018: PSV, PSV

2018/2019: PSV, Ajax

Fiftyfifty in laatste seizoenen

Als we kijken naar de recente historie, dan ziet de huidige situatie er voor de achtervolgers van winterkampioen Ajax rooskleuriger uit.

In de laatste tien uitgespeelde seizoenen lukte het de winterkampioen namelijk maar de helft van de keren om de titel te veroveren. Zo werd AZ bijvoorbeeld wel een keer winterkampioen, maar bleef een kampioenschap uit.

Vanwege de late start door de coronacrisis wordt het Eredivisie-seizoen al op 9 januari 2021 hervat. Aanstaande zondag wordt nog het inhaalduel tussen FC Utrecht en AZ afgewerkt. Op 10 januari staat in de Johan Cruijff ArenA de topper tussen Ajax en PSV op het programma en bij een Eindhovense zege wipt de ploeg van trainer Roger Schmidt al over de ploeg van Erik ten Hag heen.

