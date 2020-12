Fortuna-RKC ·

15' GOAL RKC Waalwijk! 0-1



RKC Waalwijk komt steeds beter in de wedstrijd en dat resulteert in een vroege openingstreffer voor de Waalwijkers. Mats Seuntjens lijdt duur balverlies aan Cyril Ngonge, die met een bekeken steekbal Finn Stokkers bedient. De spits maakt geen fout oog in oog met Fortuna-doelman Yanick van Osch en scoort tegen zijn oude club. RKC gaat verrassend aan de leiding in Sittard.