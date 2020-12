PSV-VVV ·

49' GOAL PSV! 2-1



De tweede helft is nog geen vijf minuten oud of PSV komt op voorsprong tegen VVV-Venlo. Olivier Boscagli kopt raak uit een hoekschop van Philipp Max, die een hoofdrol grijpt in dit duel in het Philips Stadion. Het verzet van VVV lijkt nu wel gebroken.