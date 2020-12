Ron Vlaar zit woensdag bij het thuisduel met Vitesse voor het eerst sinds half september in de selectie van AZ. De 35-jarige verdediger speelde dit seizoen door een kuit- en dijbeenblessure nog geen wedstrijd in de Eredivisie.

"Ron heeft weer heerlijk kunnen meedoen op de training", zegt trainer Pascal Jansen dinsdag op de site van AZ. "Hij is nog niet speelklaar, maar zit morgen wel bij de wedstrijdselectie. Na al dat harde werken kan hij zich eindelijk weer een complete voetballer voelen. Dat gunnen we hem."

Vlaar deed dit seizoen alleen mee in de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Viktoria Plzen (26 augustus) en Dynamo Kiev (15 september).

Vorig seizoen had de 32-voudig international ook al last van een kuitblessure en een dijbeenblessure. Hij kwam in de door de coronapandemie afgebroken jaargang tot twintig officiële duels.

Jansen benadrukt dat AZ voorzichtig zal zijn met Vlaar en dat hij normaal gesproken niet gaat spelen tegen Vitesse. "We sluiten Ron niet uit als optie voor de komende weken", wijst Jansen op de maand januari, waarin AZ toppers speelt tegen PSV, Feyenoord en Ajax (in de beker én de Eredivisie). "Tot die tijd kan hij voor medespelers ook van enorme waarde zijn bij de begeleiding in hun ontwikkeling."

AZ-Vitesse begint woensdag om 16.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis. Jordy Clasie keerde dinsdag terug op de training, maar zit nog niet in de wedstrijdselectie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie