De FIFA heeft aangifte tegen onder anderen oud-voorzitter Sepp Blatter gedaan vanwege de kosten van het FIFA-museum: 500 miljoen Zwitserse frank (zo'n 461 miljoen euro). Er zou sprake zijn geweest van crimineel mismanagement.

De wereldvoetbalbond is naar de aanklager van de kantonrechtbank in Zürich gestapt nadat uit een onderzoek van experts bewijs naar voren was gekomen dat de door het vorige FIFA-bestuur aangestelde bedrijven zich niet aan de regels hadden gehouden wat betreft het museum Haus zur Enge.

In de aanklacht wordt de directe betrokkenheid van Blatter en andere personen genoemd. De klacht richt zich op de kosten van het project.

Het vorige FIFA-bestuur stopte een kleine 130 miljoen euro in de renovatie en inrichting van het gebouw, dat niet in bezit van de bond is, en ging een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven in vergelijking met de marktprijzen. Die overeenkomst gaat de FIFA tot 2045 ruim 330 miljoen euro kosten.

'Wijdverbreide verdachte omstandigheden'

"Vanwege de enorme kosten met betrekking tot dit museum en de algemene manier van werken van het vorige FIFA-bestuur is er een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen wat er precies is gebeurd", zei vicesecretaris-generaal Alasdair Bell van de FIFA.

"Uit het onderzoek kwamen wijdverbreide verdachte omstandigheden en managementfouten naar voren, waarvan sommige vermoedelijk crimineel zijn. Daarom moet alles grondig worden onderzocht door de relevante autoriteiten."

De FIFA vindt dat ze geen andere keuze had dan de situatie melden bij de aanklager van het kanton. "Omdat het huidige FIFA-bestuur ook verantwoordelijkheden heeft wat betreft de geloofwaardigheid en we die willen naleven, zelfs als degenen voor ons die geschonden hebben", aldus Bell.

Blatter ontkent schuldig te zijn

Blatter ontkent de beschuldiging van crimineel mismanagement rond het voetbalmuseum stellig. "De beschuldigingen zijn ongegrond en worden door ons met klem tegengesproken", zei Blatters advocaat Lorenz Erni in een verklaring.

De Zwitser was van 1998 tot zijn gedwongen afscheid in 2015 voorzitter van de FIFA. Het museum was mede door hem tot stand gekomen en werd in 2016 geopend.