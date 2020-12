Verschillende ministers in België hebben de voetbalcompetitie opgedragen harder op te treden tegen spelers die zich niet aan de coronaregels houden. Afgelopen weekend beëindigde de politie voor de derde keer een lockdownfeest dat door een profvoetballer georganiseerd was.

"Dit moet stoppen", zegt de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts in Het Nieuwsblad. Hij roept de Jupiler Pro League op in te grijpen.

Net als in Nederland worden voetballers in België meerdere keren per week getest op het coronavirus. Volgens Weyts denken de voetballers zich daardoor meer te kunnen permitteren.

"Maar je kunt met je gedrag nog altijd een bron van besmetting zijn", zegt de minister. "Nog los van het medische aspect is er ook het ethische aspect en de voorbeeldfunctie."

Spelers van Cercle, Oostende en Westerlo in de fout

Zaterdagavond beëindigde de politie in Brugge een lockdownfeest, waarbij tegen alle 22 aanwezigen proces verbaal werd opgemaakt. Het feest was georganiseerd door Cercle Brugge-middenvelder Franck Kanouté, die ook twee ploeggenoten had uitgenodigd.

Vorige week dinsdag ontsloeg Oostende doelman Fabrice Ondoa, nadat hij een lockdownfeest had gegeven. In Antwerpen beëindigde de politie een feest van Westerlo-speler Tuur Dierckx.

Weyts baalt grondig van het gedrag van de voetballers. "Ik heb er zelf voor gezorgd dat de profvoetballers weer konden gaan spelen, dat de competitie kon starten. Ik wil dat we met zijn allen naar sportwedstrijden kunnen blijven kijken. Maar daar staat tegenover dat de spelers zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie."

'Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid'

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maant de spelers tot beter gedrag. "Voetballers hebben in deze coronatijd een bijzondere regeling die hen meer vrijheid geeft."

"Met vrijheid komt meer verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij zich zeker aan de regels houden. Ze zullen hun boete moeten betalen of voor de rechtbank verschijnen."

De boete voor aanwezigheid op een feest bedraagt 750 euro. De organisator kan een geldstraf van 4.000 euro verwachten. De boete kan nog verder oplopen als blijkt dat meer regels zijn overtreden.