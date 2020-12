Chelsea heeft maandag in de Premier League de eerste overwinning geboekt sinds de blessure van Hakim Ziyech. De ploeg van manager Frank Lampard was op Stamford Bridge met 3-0 te sterk voor West Ham United.

Thiago Silva opende in de tiende minuut de score voor Chelsea. De Braziliaan kopte raak uit een hoekschop. Twintig minuten later vond Jarrod Bowen het net aan de andere kant, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding.

Lange tijd verzuimde Chelsea om de voorsprong uit te breiden, waardoor West Ham in de strijd bleef. In de slotfase bracht Tammy Abraham daar met twee goals binnen drie minuten verandering in. Eerst gaf de spits het laatste zetje bij een voorzet van Timo Werner en even later benutte hij de rebound na een prachtige aanval van de thuisploeg.

Chelsea kan sinds begin deze maand geen beroep doen op Ziyech, die een aantal weken is uitgeschakeld door een hamstringblessure. Zonder de oud-Ajacied verloren 'The Blues' de afgelopen weken in de competitie van Wolverhampton Wanderers (2-1) en Everton (1-0) en speelden ze in de Champions League gelijk tegen FC Krasnodar (1-1).

Dankzij de overwinning klimt Chelsea naar de vijfde plaats. De Londenaren hebben evenveel punten als nummer zes Tottenham Hotspur, dat zondag verloor van Leicester City (0-2). West Ham United is terug te vinden op de tiende plaats.

Eerder op de avond won Burnley met invaller Erik Pieters op eigen veld met 2-1 van Wolverhampton Wanderers. 'The Clarets' staan net boven de degradatiestreep en 'The Wolves' bezetten de elfde plaats.

