Almere City FC heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie op de valreep een overwinning geboekt op bezoek bij Jong PSV. Dankzij een doelpunt in blessuretijd wonnen de Flevolanders met 1-2 en blijven ze in het spoor van koploper SC Cambuur.

Almere City kwam op De Herdgang al na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Fodé Fofana. De aanvaller van Jong PSV kreeg de bal voor zijn voeten na een vrije trap en vond het net.

Lange tijd bleef de 1-0 op het scorebord staan, maar een kleine twintig minuten voor tijd bracht Thomas Verheydt Almere City met een kopbal op gelijke hoogte. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 94e minuut bezorgde Elias Sørensen de bezoekers toch nog de winst.

Dankzij de overwinning heeft nummer twee Almere City drie punten achterstand op Cambuur. De Friezen kwamen zondag ook tot winst bij Excelsior (0-1). Jong PSV bezet de zestiende plek.

Later op de avond staat de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin speelt Jong Ajax vanaf 21.00 uur op Sportpark De Toekomst tegen Telstar.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie