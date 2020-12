PSV-coach Roger Schmidt is al tevreden met een minimale overwinning van zijn ploeg in de thuiswedstrijd van dinsdag tegen VVV-Venlo. De Duitser is in ieder geval op zijn hoede voor de Limburgers.

"Als we met 1-0 winnen, dan ben ik ook blij", blikt Schmidt maandag vooruit op de laatste competitiewedstrijd van PSV voor de winterstop. "Wij zijn de favoriet en zij spelen zonder druk. Daar schuilt het gevaar in."

"VVV is een fysiek sterke ploeg en gevaarlijk als ze de kans krijgen om de bal voor de goal te slingeren. Ze hebben twee goede spitsen die veel scoren", doelt hij op Giorgios Giakoumakis en Jafar Arias. Giakoumakis maakte dit seizoen al tien competitiegoals en Arias was goed voor drie treffers in de Eredivisie.

Eerder dit seizoen leed VVV tegen Ajax (0-13) een recordnederlaag in de Eredivisie. Schmidt denkt niet dat de Venlonaren nog eens tegen zo'n zeperd zullen aanlopen.

"Soms heb je er van dat soort wedstrijden tussen zitten", vertelt de 53-jarige coach. "Ik denk dat iedereen weet dat VVV echt niet zo slecht is als die uitslag deed vermoeden. Dat was een slechte dag, maar daar zullen ze ongetwijfeld van hebben geleerd. Het zal ze echt niet nogmaals overkomen."

PSV viert een van de treffers tegen RKC. PSV viert een van de treffers tegen RKC. Foto: Pro Shots

'We zijn moe, maar ook gemotiveerd'

PSV won de laatste twee competitiewedstrijden tegen RKC Waalwijk (1-4) en FC Utrecht (1-2), waardoor de Eindhovenaren zijn geklommen naar de tweede plaats. De achterstand op koploper Ajax bedraagt drie punten. Schmidt merkt wel dat zijn ploeg naar de winterstop snakt.

"We zijn moe", laat hij weten. "Maar ook gemotiveerd en goed voorbereid om te knokken voor de punten. Er zat maar weinig tijd tussen alle wedstrijden, maar de stemming in de groep is natuurlijk goed door de resultaten. We spelen goed en we winnen."

De wedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo begint dinsdag om 20.00 uur in Eindhoven en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.

