Lionel Messi zit beter in zijn vel bij FC Barcelona dan eerder dit seizoen. De sterspeler zegt in een voorproefje van een zeer uitgebreid interview met het Spaanse La Sexta, dat op 27 december in zijn geheel wordt uitgezonden, dat hij alle zorgen achter zich heeft gelaten.

"Eerlijk gezegd voel ik me goed. Tijdens de zomer niet, vanwege alles wat er vorig seizoen is gebeurd, mijn vertrekwens en alles eromheen", zegt de 33-jarige Messi in een eerste fragment van het interview.

"Ik nam al die zorgen mee naar dit seizoen, maar nu heb ik het allemaal achter me gelaten. Ik voel me goed en ben gemotiveerd om te strijden voor alles wat ons nog te wachten staat. Ik heb er zin in."

Het is al het hele jaar onrustig bij Barcelona. De club presteerde vorig seizoen slecht en op bestuurlijk niveau is er ook van alles aan de hand, wat ertoe leidde dat Messi afgelopen zomer wilde vertrekken.

De zesvoudig Gouden Bal-winnaar kwam daarop terug, maar is dit seizoen nog niet zichzelf en presteert minder dan in voorgaande jaren. Zijn contract in Camp Nou loopt volgend jaar zomer af.

Koeman: 'Zie Messi's drive iedere dag'

Barcelona-trainer Ronald Koeman werd maandag op zijn persconferentie gevraagd om zijn mening over het interview van Messi. "Ik zie zijn drive iedere dag, dus daar heb ik zijn uitspraken in het interview niet voor nodig. Wat hij verder in het interview gaat zeggen, weet ik niet", aldus de oud-bondscoach van Oranje.

"Ik weet ook niet of de uitspraken van vandaag een positief effect hebben op de ploeg. Iedereen is al heel eensgezind, ook al vallen de resultaten tegen. Winnen is het beste medicijn en Lionel werkt eraan om beter te gaan presteren."

De bestuurlijke onrust zorgt voor een spannende tijd voor Koeman. Op 24 januari wordt een nieuwe president gekozen en de Nederlandse coach komt niet bij iedere kandidaat in de plannen voor.

Na twee gewonnen competitieduels moest Barcelona zaterdag genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel tegen Valencia. Dinsdag is nummer achttien Real Valladolid de volgende tegenstander in La Liga.

