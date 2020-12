Borussia Mönchengladbach-aanvaller Marcus Thuram is maandag door de Duitse bond geschorst voor zes wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De Fransman werd bestraft voor het spuugincident tijdens het thuisduel met 1899 Hoffenheim (1-2).

Thuram liet zich een kwartier voor het einde van de Bundesliga-wedstrijd provoceren door Stefan Posch en spuugde de Hoffenheim-verdediger in het gezicht. Het incident ontging de scheidsrechter, maar na tussenkomst van de VAR kreeg de Gladbach-aanvaller alsnog rood.

Door de schorsing mist Thuram onder meer de thuiswedstrijd tegen Bayern München (8 januari). Hij is op 22 januari weer inzetbaar bij Gladbach. Ook moet hij een boete van 40.000 euro betalen.

Na afloop van de wedstrijd tegen Hoffenheim bood Gladbach-coach Marco Rose zijn excuses aan voor het wangedrag van Thuram. De zoon van 142-voudig Frans international Lilian Thuram, die in 1998 met Frankrijk wereldkampioen werd, verontschuldigde zich zelf ook voor zijn gedrag.

Thuram werd zondag al bestraft door Gladbach. Hij kreeg een boete ter hoogte van een maandsalaris en dat geld gaat naar een goed doel. Bovendien gaat de drievoudig international zich op eigen initiatief inzetten voor een sociaalmaatschappelijk project.

Thuram is een belangrijke kracht bij Gladbach. Hij scoorde dit seizoen twee keer in de Bundesliga en twee keer in de Champions League. Vorige maand maakte hij zijn debuut in het Franse elftal.

