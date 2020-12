Lars en Sven Bender beëindigen na dit seizoen tegelijkertijd hun loopbaan. De tweelingbroers van Bayer Leverkusen zijn pas 31 jaar, maar hebben allebei steeds fysieke problemen.

Zowel Lars als Sven Bender krijgt dit seizoen regelmatig speeltijd van trainer Peter Bosz. Zaterdag ontbraken de twee verdedigers door blessureleed bij de topper tegen Bayern München. Door de 1-2-nederlaag raakte Leverkusen de koppositie kwijt.

"We hebben lang nagedacht over onze toekomst. We zijn uiteindelijk tot het besluit gekomen om onze reis met Leverkusen niet voort te zetten", zeggen de broers op de maandag site van Leverkusen.

"Deze keuze heeft niets te maken met de club, maar met onze gezondheid en onze gezinnen. We denken dat het moeilijk wordt om na de zomer nog steeds op hoog niveau te voetballen."

In het restant van het seizoen zal de tweeling 100 procent blijven geven voor de ploeg van Bosz. "Al wordt dat steeds lastiger door de pijn en fysieke problemen waar we steeds meer mee te maken hebben."

Lars Bender speelde negentien interlands voor Duitsland, zijn broer kwam zeven keer in actie voor 'Die Mannschaft'. De tweelingbroers begonnen hun carrière bij 1860 München. Sven Bender speelde nog twaalf jaar voor Borussia Dortmund voordat hij zijn broer volgde naar Leverkusen.

