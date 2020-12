Ole Gunnar Solskjaer heeft genoten van de manier waarop Manchester United zondag van Leeds United won. In een erg vermakelijke wedstrijd trok zijn ploeg duidelijk aan het langste eind (6-2), waarmee een goede serie werd voortgezet.

Sinds een 0-1-nederlaag tegen Arsenal op 1 november heeft United de smaak te pakken in de Premier League. Van de zeven wedstrijden werden er zes gewonnen en werd er één keer gelijkgespeeld. 'The Red Devils' staan inmiddels derde.

"Deze wedstrijd gaat de boeken in als een van de vermakelijkste duels met Leeds United", zegt Solskjaer op de site van United na de nieuwe zege. "Beide ploegen gingen het veld in om aan te vallen en dat is naar mijn mening ook zoals het hoort."

Op Old Trafford had United al in de eerste helft een 4-0-voorsprong in handen, maar volgens Solskjaer was dat tegen de ploeg van Marcelo Bielsa niet genoeg. De Argentijnse manager staat bekend om zijn extreem aanvallende speelstijl.

"Het maakt niet uit hoeveel het staat, zij blijven maar gaan. Daar moesten we beducht op zijn en dat waren we de gehele wedstrijd. Ook al had het ook zomaar 12-4 kunnen worden", aldus Solskjaer.

Scott McTominay was binnen drie minuten al twee keer trefzeker. Scott McTominay was binnen drie minuten al twee keer trefzeker. Foto: ANP

Solskjaer complimenteert concurrent Van de Beek

Donny van de Beek, die in de 71e minuut inviel, zag vanaf de bank dat zijn concurrent Scott McTominay al binnen drie minuten twee keer scoorde. Niet eerder scoorde een speler zo vroeg twee keer in een Premier League-wedstrijd.

"Hij is gewoon niet te stoppen. Hij blijft maar rennen, rennen en rennen. Vandaag heeft hij daarmee zijn waarde bewezen en dat heeft hij geweldig gedaan", zegt Solskjaer over McTominay.

Manchester United moet na dertien wedstrijden alleen koploper Liverpool, die vijf punten meer heeft, en Leicester City (één punt verschil) voor zich dulden. United heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League