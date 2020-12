Een arts die onderzoek doet naar het verband tussen koppen en dementie bij voetballers stelt dat oud-middenvelder Nobby Stiles Alzheimer kreeg vanwege het koppen. De Engelsman overleed in oktober op 78-jarige leeftijd.

Stiles was basisspeler bij het Engeland dat in 1966 wereldkampioen werd. Na zijn overlijden werden zijn hersenen afgestaan voor verder onderzoek, waaruit arts Willie Stewart heeft geconcludeerd dat koppen voor "ernstige schade" heeft gezorgd.

"Nobby heeft nooit hersenletsel of een hersenschudding gehad. We gaan ervan uit dat het bij hem komt door het koppen van de bal", zegt de neuropatholoog maandag tegen de Daily Mail over zijn bevindingen.

"Ook al kopte hij tijdens wedstrijden misschien niet heel veel, vooral tijdens trainingen heeft hij zeer waarschijnlijk talloze klappen gehad. Iedere klap kan schade veroorzaken."

De mogelijke gevaren van koppen zijn al langer een thema in Engeland. Recent onderzoek toonde aan dat profvoetballers een 3,5 keer zo grote kans op ernstige hersenschade hebben als anderen. Van het Engelse elftal van 1966 hebben inmiddels vijf spelers dementie, onder wie Manchester United-legende Sir Bobby Charlton.

Nobby Stiles in 1969 in actie namens Manchester United.

In november werd campagne opgestart

Vorige maand schaarde een aantal Engelse oud-profvoetballers zich achter een campagne die wijst op de gevaren van koppen. In het plan wordt onder meer voorgesteld om het aantal kopballen tijdens trainingen te beperken tot twintig.

Bovendien gaf de internationale spelregelcommissie IFAB onlangs toestemming voor een extra wissel wanneer vermoed wordt dat een speler een hersenschudding heeft. De Engelse Premier League, die daarop had aangedrongen, is de eerste competitie die bekendmaakte van de regelwijziging gebruik te gaan maken.

In de Verenigde Staten gelden al sinds 2015 regels over koppen. Kinderen tot elf jaar mogen daar helemaal niet koppen, jeugdvoetballers vanaf dertien jaar alleen tijdens wedstrijden.