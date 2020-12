Vitesse ontpopt zich na de 1-0-zege op Feyenoord nog nadrukkelijker als belangrijkste uitdager van de traditionele top drie in de Eredivisie. Verdediger Danilho Doekhi denkt dat zijn ploeg lang bovenin gaat meedraaien.

"We willen zo lang mogelijk meedoen in de top en zo hoog mogelijk eindigen", zegt Doekhi. "Het is niet zo dat ik iedere week naar de ranglijst kijk. Maar het is leuker om zo hoog te staan dan rond de zesde, zevende plek."

De 22-jarige Doekhi is een vaste waarde in de vijfmansdefensie van Vitesse. De international van Jong Oranje vormt het hart van de verdediging met Jacob Rasmussen en Riechedly Bazoer, die met zijn rushes en passes als inschuivende verdediger het spel van Vitesse bepaalt.

Dick Advocaat zette daar zondag een voor hem ongebruikelijke 5-3-2-opstelling tegenover. "Dat Feyenoord onze tactiek had gekopieerd, getuigt van respect voor ons", zegt Doekhi. "Ze wisten dat ze hier niet even met twee vingers in de neus zouden gaan winnen. Dat respect hebben wij zelf afgedwongen."

Stand bovenaan Eredivisie 1. Ajax 13-33

2. PSV 13-30

3. Vitesse 13-29

4. Feyenoord 13-26

5. FC Groningen 13-26

'Lekker om ongeslagen reeks Feyenoord te doorbreken'

Vitesse dicteerde tegen Feyenoord voor rust de wedstrijd, maar werd in de tweede helft teruggedrongen. De Arnhemmers hadden het geluk dat Feyenoord de vele kansen onbenut liet.

"Ik heb aan het einde wel een paar keer mijn adem ingehouden", aldus Doekhi. "De vermoeidheid speelde een rol bij ons."

"Wij moesten donderdagavond om 21.00 uur nog in de beker spelen. Dan weet je dat het zwaar gaat worden. Extra lekker dat wij die ongeslagen reeks van Feyenoord hebben kunnen doorbreken."

Vitesse-doelman Pasveer brengt redding bij een grote kans voor Feyenoord-spits Jørgensen. Vitesse-doelman Pasveer brengt redding bij een grote kans voor Feyenoord-spits Jørgensen. Foto: Pro Shots

'Als we van AZ winnen, vestigen we echt onze naam'

De ambities zijn al jaren groot in Arnhem. Kan Vitesse dit seizoen, waarin het ook al PSV versloeg, dan eindelijk de hooggespannen verwachtingen waarmaken? "Wij hebben gewoon een goede ploeg", zegt Doekhi.

"Dat we van PSV en Feyenoord winnen, zegt dat we ons goed kunnen meten met deze ploegen. Woensdag sluiten we het jaar af met een wedstrijd tegen AZ, ook een ploeg die in de top meedraait."

"Als we opnieuw winnen, vestigen we echt onze naam. In januari spelen de topclubs allemaal tegen elkaar. Wat er dit seizoen mogelijk is? Wij willen zo lang mogelijk bovenin blijven meedoen."

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie