Een terreinknecht van de Franse club FC Lorient is zondag vlak na de wedstrijd tegen Stade Rennes (0-3) in de Ligue 1 om het leven gekomen. Een lichtinstallatie in het Stade du Moustoir viel na afloop op de 38-jarige man, die als vrijwilliger bij de club werkte.

Tien minuten na afloop van de streekderby in Bretagne was een aantal terreinknechten op het veld om de grasmat te herstellen. Een lichtinstallatie die gebruikt wordt voor het grasonderhoud viel bovenop de man.

Het was direct duidelijk dat de man levensgevaarlijk gewond was. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De burgemeester van Lorient, Fabrice Loher, heeft het nieuws over het tragische voorval bevestigd. Wisselspelers van Rennes, die na de wedstrijd nog op het veld waren, zagen het voorval gebeuren en schakelden de hulpdiensten in.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Het slachtoffer laat drie kinderen na.