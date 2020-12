Real Madrid heeft zondagavond de vierde competitiezege op rij geboekt in La Liga. De regerend landskampioen won met 1-3 bij Eibar en komt nu op gelijke hoogte met koploper Atlético Madrid. In Frankrijk eindigde de topper tussen Lille OSC en Paris Saint-Germain in 0-0.

Karim Benzema opende al na zes minuten de score voor Real in Eibar. De Fransman vond het net na een prachtige pass van Rodrygo en maakte zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen. Zeven minuten later zorgde Luka Modric voor de 0-2. De Kroaat schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak, nadat Benzema de bal had teruggelegd.

Real leek op weg naar een eenvoudige zege, maar na een klein half uur bracht Kike de spanning met een schitterende treffer terug. De aanvoerder van Eibar krulde de bal van net buiten het strafschopgebied in de rechterbovenhoek.

In de tweede helft kreeg de thuisploeg de nodige kansen op de gelijkmaker, maar het vizier van Takashi Inui en Yoshinori Muto stond niet op scherp. Aan de andere kant stuitte Rodrygo op doelman Marko Dmitrovic. In blessuretijd vond Lucas Vázquez wel het net met een schuiver in de verre hoek en besliste daarmee de wedstrijd.

Dankzij de overwinning voegt Real zich met 29 punten uit veertien wedstrijden naast Atlético, dat zaterdag won van Elche (3-1). 'De Koninklijke' heeft wel twee duels meer gespeeld dan de stadgenoot.

Presnel Kimpembe voorkomt met een fraaie tackle een enorme kans voor Lille. Presnel Kimpembe voorkomt met een fraaie tackle een enorme kans voor Lille. Foto: Pro Shots

Botman speelt met Lille gelijk tegen PSG

In de Franse Ligue 1 pakte Lille op eigen veld een punt tegen Paris Saint-Germain. Bij de bezoekers ontbraken onder anderen Neymar, Pablo Sarabia, Mauro Icardi en Juan Bernat. In de slotfase voorkwam Prisnel Kimbembe met een indrukwekkende tackle dat Lille met vier spelers op het doel kon afstormen.

De geblesseerd geraakte Kimpembe werd meteen daarna gewisseld voor Mitchel Bakker. Sven Botman maakte de negentig minuten vol bij Lille, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League. Bij de Parijzenaars kwam Kylian Mbappé, die last had van een spierblessure, een klein kwartier voor tijd in het veld. Ook hij kon het verschil niet maken.

Door het gelijkspel blijft Lille koploper in de Ligue 1, maar heeft nummer twee Olympique Lyon nu evenveel punten. Lyon won zaterdag mede dankzij een fraaie panenka-strafschop bij OGC Nice (1-4). PSG staat op één punt van de twee titelconcurrenten derde.

