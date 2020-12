AZ-aanvaller Calvin Stengs liep zondag na zijn treffer tegen Willem II regelrecht in de armen van interim-trainer Pascal Jansen. Mede dankzij de treffer van Stengs won AZ met 5-3 van Willem II.

"De trainer zei me voor de wedstrijd nog om vaker te kappen", zei Stengs tegen FOX Sports. "Extra mooi dat het nu lukte."

Jansen begon na het ontslag van Arne Slot met twee nederlagen als hoofdtrainer. AZ herstelde zich vervolgens met zeges op FC Twente en Willem II. "Voor hem is het ook lastig. Hij is net trainer, we moeten er voor hem zijn", aldus Stengs. "Lekker dat we vandaag winnen na een achterstand."

De aanvaller tekende in Alkmaar voor de belangrijke 3-2. Op zo'n 20 meter van het doel dreigde hij te gaan schieten, om vervolgens Willem II-verdediger Sebastian Holmén uit te kappen en van wat dichterbij raak te schieten.

"Ik vind dat ik een goede kap heb, maar die moet ik vaker gebruiken", aldus Stengs. "Want spelers verwachten vaak dat ik van afstand ga schieten."

De vijfvoudig international van Oranje maakte pas zijn derde competitietreffer van het seizoen. "Er gaan er zeker meer komen nu. Vandaag benutte ik in de tweede helft de ruimtes goed. Dat moet ik blijven doen."

AZ-trainer Pascal Jansen. AZ-trainer Pascal Jansen. Foto: Pro Shots

Jansen herkent eigen ploeg niet voor rust

Trainer Jansen haalde opgelucht adem na de thuiszege. AZ stond namelijk door een eigen doelpunt van Zakaria Aboukhlal en een door Stengs veroorzaakte penalty al snel met 0-2 achter.

"De eerste helft was niet goed van ons. Ik herkende mijn ploeg niet", keek de trainer terug. "Na rust hebben de jongens laten zien waartoe ze in staat zijn. Het tempo lag veel hoger."

AZ speelt voor de korte winterstop nog thuis tegen Vitesse en uit tegen FC Utrecht. "Mooi dat we het vandaag hebben kunnen rechtzetten. We moeten nu de komende duels laten zien wat we kunnen", zei Jansen.

