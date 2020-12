AZ heeft zondag een spectaculaire zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg van interim-coach Pascal Jansen draaide thuis tegen Willem II een 0-2-achterstand om in een 5-3-overwinning.

AZ stond na ruim een half uur verrassend met 0-2 achter door een eigen doelpunt van Zakaria Aboukhlal en een strafschop van Mike Trésor. Tussendoor kwam Myron Boadu tot scoren voor de thuisploeg, maar de gelijkmaker werd op advies van de VAR afgekeurd.

Nog voor rust kwam AZ dankzij twee treffers van Teun Koopmeiners op gelijke hoogte. In de tweede helft stelden de Alkmaarders orde op zaken via goals van Calvin Stengs, Fredrik Midtsjø en Jesper Karlsson (penalty). In de slotfase deed Ché Nunnely nog wat terug voor Willem II.

Dankzij de overwinning behoudt AZ de aansluiting met de subtop. De ploeg staat zevende met één punt achterstand op nummer zes FC Twente en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Willem II is aan een teleurstellend seizoen bezig. De formatie van coach Adrie Koster leed al de negende competitienederlaag van het seizoen en staat slechts zestiende.

Jesper Karlsson maakte uit een penalty de vijfde goal voor AZ. Foto: Pro Shots

Willem II op voorsprong via eigen goal en penalty

In het AFAS Stadion stichtten AZ en Willem II lange tijd nauwelijks gevaar. De eerste grote kans ontstond pas halverwege de eerste helft en leverde meteen een doelpunt op voor de Tilburgers. AZ-doelman Marco Bizot tastte mis bij een hoekschop, waarna de bal via Stengs en Aboukhlal in het doel belandde.

AZ ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en leek zeven minuten later langszij te komen. Boadu kopte raak uit een voorzet van Karlsson, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer wegens buitenspel geannuleerd.

Enkele minuten later ging de bal aan de andere kant op de stip, nadat de VAR hands van Stengs had geconstateerd. Trésor benutte het buitenkansje, waardoor Willem II op weg leek naar de derde competitiezege van het seizoen.

Teleurstelling bij Willem II'er Freek Heerkens. Foto: Pro Shots

Koopmeiners brengt AZ nog voor rust langszij

Koopmeiners gooide echter roet in het eten van de bezoekers. De aanvoerder van AZ krulde eerst een vrije trap van ruim 20 meter in het doel en zorgde kort voor rust bij een hoekschop voor de gelijkmaker. In de tweede helft kwam AZ al snel op voorsprong. Stengs schoof de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek en maakte zijn eerste doelpunt in bijna twee maanden.

De thuisploeg voerde de score halverwege de tweede helft op naar 5-2. Eerst schoot Midtsjø de bal van zo'n 20 meter schitterend in de rechterbovenhoek en kort daarna kreeg Karlsson van vaste penaltynemer Koopmeiners de kans om van 11 meter aan te leggen. De Zweed benutte de strafschop, die werd veroorzaakt door een overtreding van Derrick Köhn op Midtsjø.

Het verzet van Willem II was daarmee gebroken en AZ had vrede met de uitslag. In de slotfase deed invaller Nunnely op aangeven van Freek Heerkens nog wat terug voor de bezoekers en bepaalde hij daarmee de eindstand.

