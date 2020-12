Manchester United heeft zondag een overtuigende 6-2-zege geboekt op Leeds United in de Premier League. Tottenham Hotspur verloor tegen Leicester City (0-2) zijn tweede topper in een week tijd en Anwar El Ghazi hielp Aston Villa met twee doelpunten aan een overwinning.

Scott McTominay is sinds zondag de enige speler die twee keer heeft gescoord in de eerste drie minuten van een Premier League-duel. De middenvelder van Manchester United schoot na 69 seconden tegen Leeds United raak met een fraai afstandsschot met rechts. Amper een minuut later scoorde hij ook met links.

McTominay schoot zo een record van Duncan Ferguson en Ryan Giggs uit de boeken. Zij scoorden ooit tweemaal in de eerste vier minuten van een Premier League-duel.

Het gepromoveerde Leeds had weinig te vertellen op Old Trafford en incasseerde in de eerste helft nog treffers van Bruno Fernandes en Victor Lindelöf. Liam Cooper deed voor rust nog wat terug namens de gasten: 4-1.

In de tweede helft voerde United de score verder op via Daniel James en Fernandes. De Portugees benutte een strafschop na een overtreding van de Nederlandse invaller Pascal Struijk. Bij een 6-1-stand mocht Donny van de Beek nog twintig minuten meedoen als invaller. Stuart Dallas schoot vervolgens op fraaie wijze van afstand de 6-2 binnen namens Leeds.

Door de ruime overwinning stijgt United naar de derde plek in de Premier League. De 'Red Devils' hebben vijf punten achterstand op koploper Liverpool, dat zaterdag bij Crystal Palace (0-7) zijn grootste uitzege in de Premier League boekte.

Anwar El Ghazi juicht na zijn openingstreffer voor Aston Villa. Anwar El Ghazi juicht na zijn openingstreffer voor Aston Villa. Foto: Pro Shots

El Ghazi leidt Villa met twee goals naar winst

Op The Hawthorns leverde El Ghazi een belangrijke bijdrage aan een 0-3-overwinning van Aston Villa tegen West Bromwich Albion. De Nederlander leidde zijn ploeg vorige week tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) ook al naar de winst.

Tegen West Brom opende El Ghazi in de vijfde minuut de score door een voorzet van Bertrand Traoré binnen te werken. Drie minuten voor het eindsignaal bepaalde de 25-jarige aanvaller uit een strafschop ook de eindstand.

Traoré zorgde voor de andere treffer van Villa, dat in de middenmoot is terug te vinden. West Brom speelde vanaf de 36e minuut met tien man door een rode kaart voor Jake Livermore, die werd bestraft voor een harde overtreding op Jack Grealish.

Bij 'The Baggies', die voorlaatste staan, zat coach Sam Allardyce voor het eerst op de bank. De 66-jarige Engelsman werd eerder deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Slaven Bilic.

Tottenham-spits Harry Kane baalt na een gemiste kans. Tottenham-spits Harry Kane baalt na een gemiste kans. Foto: Pro Shots

Tottenham verliest tweede topper in week tijd

Eerder op de dag ging Tottenham Hotspur onderuit tegen Leicester City. In de eerste helft creëerden beide ploegen nauwelijks grote kansen, maar op slag van rust kregen de bezoekers na tussenkomst van de VAR een strafschop. De bal ging op de stip vanwege een duw van Serge Aurier tegen Wesley Fofana, waarna Jamie Vardy vanaf 11 meter gedecideerd raak schoot.

Kort na rust leek Leicester de marge te verdubbelen, maar ditmaal was de VAR 'The Foxes' niet gunstig gezind. James Maddison nam een lange pass van achteruit prachtig aan en plaatste de bal in de verre hoek. Het doelpunt werd afgekeurd, omdat Maddison volgens de VAR net buitenspel stond.

Elf minuten later maakten de bezoekers wel de 0-2. Daarbij kregen ze wel de hulp van Toby Alderweireld, die een kopbal van Vardy ongelukkig tegen zich aankreeg en in eigen doel werkte. Tottenham, waar Steven Bergwijn op de bank bleef, ging daarna op jacht naar de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg wist de spanning niet meer terug te brengen.

Door de nederlaag zakt Tottenham, dat voor de derde keer op rij punten verspeelde, naar de vijfde plaats. De achterstand van de 'Spurs' op Liverpool bedraagt zes punten. Leicester klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats en heeft vier punten achterstand op Liverpool.

Eerder op de dag verzuimde Sheffield United voor het eerst dit seizoen te winnen. De hekkensluiter stond met tien man lange tijd voor bij Brighton & Hove Albion, maar in de slotfase bezorgde Danny Welbeck de thuisploeg toch nog een punt: 1-1. Joël Veltman werd in de rust gewisseld bij Brighton.

