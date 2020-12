Tottenham Hotspur heeft opnieuw een topper in de Premier League verloren. Na de midweekse nederlaag bij koploper Liverpool (2-1) ging de ploeg van coach José Mourinho zondag in Londen met 0-2 onderuit tegen Leicester City.

In de eerste helft creëerden Tottenham en Leicester nauwelijks grote kansen, maar op slag van rust kregen de bezoekers na tussenkomst van de VAR een strafschop. De bal ging op de stip vanwege een duw van Serge Aurier tegen Wesley Fofana, waarna Jamie Vardy vanaf 11 meter gedecideerd raak schoot.

Kort na rust leek Leicester de marge te verdubbelen, maar ditmaal was de VAR 'The Foxes' niet gunstig gezind. James Maddison nam een lange pass van achteruit prachtig aan en plaatste de bal in de verre hoek. Het doelpunt werd echter afgekeurd, omdat Maddison volgens de VAR net buitenspel stond.

Elf minuten later maakten de bezoekers wel de 0-2. Daarbij kregen ze wel de hulp van Toby Alderweireld, die een kopbal van Vardy ongelukkig tegen zich aankreeg en in eigen doel werkte. Tottenham, waar Steven Bergwijn op de bank bleef, ging daarna op jacht naar de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg wist de spanning niet meer terug te brengen.

Jamie Vardy viert de openingstreffer voor Leicester. Jamie Vardy viert de openingstreffer voor Leicester. Foto: Pro Shots

Leicester klimt naar tweede plaats

Door de nederlaag zakt Tottenham, dat voor de derde keer op rij punten verspeelde, naar de vierde plaats. De achterstand van de 'Spurs' op Liverpool, dat zaterdag bij Crystal Palace (0-7) zijn grootste uitzege in de Premier League boekte, bedraagt zes punten.

Leicester klimt dankzij de overwinning naar de tweede plaats en heeft vier punten achterstand op Liverpool. Everton, dat zaterdag won van Arsenal (2-1), is de nummer drie op de ranglijst.

Eerder op de dag verzuimde Sheffield United voor het eerst dit seizoen te winnen. De hekkensluiter stond met tien man lange tijd voor bij Brighton & Hove Albion, maar in de slotfase bezorgde Danny Welbeck de thuisploeg toch nog een punt: 1-1. Joël Veltman werd in de rust gewisseld bij Brighton.

In de Premier League staan zondag nog twee wedstrijden op het programma. Manchester United ontvangt Leeds United (17.30 uur) en Aston Villa gaat op bezoek bij West Bromwich Albion (20.00 uur).

